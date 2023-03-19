بيشوي عماد مترجم «كتف في كتف»: يوجد 300 لغة إشارة على مستوى العالم

قال بيشوي عماد، مترجم لغة الإشارة، إن لغة الإشارة ليست عائق أو يعصب على الإنسان تعلمها، مشيرًا إلى أن 30% من أحاديثنا وحوارتنا اليومية تُعد من لغة الإشارة، مثل وصف الطرق لأحد الأشخاص نعتمد فيه على حركات اليد، والتعبير عند الجوع، وغيرهم، موضحًا أن كل دولة لها لغة الإشارة الخاصة بها، فهناك نحو 300 لغة إشارة على مستوى العالم.

72 مليون أصم على مستوى العالم

وأضاف «عماد»، خلال حواره المذاع على القناة الأولى، أن هناك 72 مليون أصم على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنّ الأشخاص الصم لم تكن تاخذ حقها إعلاميا بصورة صحيحة في السنوات الماضية، موضحًا أنّه يعمل كمترجم لغة الإشارة منذ 7 سنوات، موضحًا: «أنا بقدم شغلي ده بحب».

دعم الرئيس السيسي للصم

أعرب مترجم لغة الإشارة، عن سعادتها بردود فعل المواطنين الإيجابية والمبهجة تجاهه خاصة أساتذته والأشخاص الصم، مؤكدًا أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بنقل الأحداث بلغة الإشارة وترجمتها، قائلا: «لولا توجيهات الرئيس مكنش الضوء اتسلط على لغة الإشارة وتنفيذ أكبر حدث خيري على مستوى مصر ونقله بلغة الإشارة».