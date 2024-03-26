بيشوي عماد لـ«كلام في الفن»: ترجمة الأعمال الفنية للغة الإشارة أدخلت الفرحة لكل بيت به صم

عبر بيشوي عماد، مسؤول تجربة ترجمة مسلسل عتبات البهجة إلى لغة الإشارة للصم وضعاف السمع، عن سعادته بثقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمؤسسات التابعة لها في كيان حكاية إشارة، والتعاون المثمر الذي كان واضحا للعيان في ترجمة دراما رمضان 2024، والذي أشاد به الجميع: «فرحة عارمة دخلت في كل بيت فيه صم وبكم».

وأضاف خلال استضافته مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «كلام في الفن» المذاع عبر راديو «سبورت أف أم»: «هذا العام نقوم بشيء جديد، تسبب في سعادة بالغة على وجوه الصم، وهو شيء جديد من نوعه وفريد، أن يتحول مسلسل إلى لغة الإشارة على الشاشة»، موضحا أنه وُلد من أسرة من الصم وهو ما جعله مهتم بلغة الإشارة فهناك 7 ونصف مليون شخص في مصر من الصم».

وتابع أن الاهتمام من الشركة المتحدة بدأ منذ عامين وتحديدًا منذ نسخة يحيى وكنوز المترجمة، إضافة عإلى اهتمام الرئيس بذوي الهمم، والذي جعل قطاعات الدولة تأخذ خطوات، لم تكن موجودة منذ فترة طويلة.