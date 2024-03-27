مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17.. هل يعرف مكي خبر رسوب العترة في المدرسة؟

تشهد الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8، والتي تذاع عقب أذان المغرب على قناة on، العديد من الأحداث الجديدة، أبرزها محاولات جوني والعترة إقناع الكبير أوي السفر إلى المصيف.

أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 8 حاول جوني والعترة أبناء الكبير إقناعه بالسفر إلى المصيف، لكنه اشترط عليهم النجاح في المدرسة أولا، ويبدأ العترة في تجهيز ملابس المصيف داخل غرفته ويخبره شقيقه جوني أنه رسب، وطلب منه العترة ألا يقول الخبر لوالده الكبير أوي حتى يستطيع السفر إلى المصيف، ويوافق جوني بشرط أن ينفذ العترة جميع طلباته.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8

وضم مسلسل الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي عددا كبيرا من ضيوف الشرف، أبرزهم شيماء سيف في دور العفريتة لوجي، وأمينة خليل التي ظهرت بشخصيتها الحقيقة، وصفاء الطوخي التي جسدت شخصية الشمامة من عالم الجن، ومحمد ثروت الذي قدم دور شاكر مساعد الشمامة، وأخيرا دنيا سامي التي ظهرت في الحلقة 16 وقدمت شخصية ابنة عمة مربوحة.