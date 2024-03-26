مصطفى عمار: «إفطار المطرية مشهد يفرح وحاجة عظيمة من الشعب المصري» 

عبر الكاتب الصحفي مصطفى عمار، عن سعادته البالغة من المشهد العظيم الذي شهدته منطقة المطرية، في حفل إفطار المطرية الذي أقيم للسنة العاشرة على التوالي موضحًا: «كان مشهدا عظيما ويفرح وكانت شيئا عظيما من أهالي المطرية، وهو أمر غير جديد على الشعب المصري».

وأضاف «عمار» خلال تقديمه برنامج «كلام في الفن» المذاع عبر راديو «سبورت أف أم»: «الشعب المصري ما يتخافش عليه لأنه كريم بزيادة، والجميع يشاهده عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل أهل الشرقية الذين أقدموا على إفطار العديد من ركاب القطار وعلى الطرق، موضحًا «حاجة عظيمة ما تخرجش غير من الشعب المصري».

وعن دراما رمضان 2024، أوضح الكاتب الصحفي مصطفى عمار أن مسلسل الحشاشين سيطر على نسب المشاهدة، التي صنعت على مدار 15 يومًا مضوا من المتعة والترفيه والثقافة وصناعة الوعي، لافتًا إلى أن المسلسلات التي انتهت خلال الساعات القليلة الماضية خلقت حالة من التفاعل والحماس لدى الجمهور مع أحداث كل مسلسل.