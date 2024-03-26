هل الصداقة بين «الضراير» ممكنة؟.. ظهرت في دراما رمضان

علاقة انسجام غريبة جسدتها كلًا من الفنانة سلوى خطاب «المعلمة عدولة» والفنانة انتصار «فوز» في مسلسل المعلم، فهما سيدتان متزوجتان من شخص واحد وهو الفنان طارق النهري «المعلم شداد»، ورغم ذلك يسود التناغم بينهما بل وتساعد الزوجة الأولى الثانية في شراء الملابس وأدوات التجميل حتى تكون زوجة مثالية أمام زوجهما، ما أثار استغراب قطاع كبير من الجمهور وتساءل كثيرين منهم هل يُمكن أن تُصبح الضرة صديقة؟

صداقة بين عدولة وفوز في مسلسل المعلم

لم يكن مسلسل المعلم وحده الذي تناول علاقة الصداقة والانسجام بين الضرارير، إذ شهدت أحداث مسلسل مسار إجباري الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان، علاقة صداقة وتقارب جمعت الثنائي بسمة «عنايات» وصابرين «إحسان» بالرغم من اكتشافهما أنهما زوجات نفس الرجل.

وساد جو من الألفة والصداقة كذلك بين زوجات الفنان مصطفى شعبان في مسلسل الزوجة الرابعة الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني في عام 2012، فعلى الرغم من الخلافات التي كانت تشتغل بين زوجاته «أنهار وسميحة وهدى» بفعل الغيرة، إلا أنهن سرعان ما يتفقن ويضعن الخطط سويًا حتى لا يتزوج مصطفى شعبان بالرابعة.

ويُعتبر مسلسل عائلة الحاج متولى الذي عُرض في شهر رمضان عام 2001 من أشهر المسلسلات التي ناقشت قضية تعدد الزوجات، وطبيعة العلاقة بين زوجات الرجل الواحد في إطار اجتماعي لايت، وبرغم الغيرة التي كانت تملأ قلوب زوجات الحاج متولي «أمينة ونعم الله ومديحة»، إلا أن هناك علاقة صداقة وتقارب جمعت بينهن خلال أحداث المسلسل.

سبب علاقة الصداقة بين الضرارير

ولتحليل علاقة الصداقة بين زوجات الرجل الواحد، منها علاقة عدولة وفوز في مسلسل المعلم، قالت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائي الصحة النفسية والأسرية، أن زواج الرجل من أخرى من الموضوعات الشائكة للمرأة، لأذن ذلك يُشعرها بانعدام أنوثتها وعدم رغبة الزوج فيها، مؤكدة أن الغيرة هو شعور يتملك جميع السيدات عندما تجد زوجها مُقبل على الزواج من أخرى، ورغم ذلك توجد بعض السيدات التي لا يشغلها أمر زواج زوجها بأخرى، لأنه رصيد حبه داخل قلبها انتهى بفعل تصرفاته السيئة.

وأضاف عبد الرحمن لـ«الوطن»، أن هناك بعض السيدات التي تُدرك أن زوجها مُتعدد العلاقات، فتفضل أن تختار له زوجة أخرى تعرفها على أن يُقيم علاقات بأخريات في الخفاء: «للأسف الست بتكون بتحب جوزها جدًا بس مضطرة لدا.. وممكن يكون السبب عدم قدرتها على الإنجاب».

وفيما يتعلق بإمكانية حدوث الصداقة بين الزوجة الأولى والثانية، فهو أمر صعب في البداية، إلا أنه يحدث في بعض الحالات، بحسب عبد الرحمن، خاصة إذا كان هناك مصلحة مشتركة تجمعهما مثل علاقة عدولة بفوز في مسلسل المعلم، إذ اتفقن على محاولة إرضائه حتى لا ينظر لامرأة ثالثة تشاركهم ثروته: «وارد يحصل صداقة بين الزوجة الأولى والتانية خاصة لو الزوج متعدد العلاقات بيكون فيه مساحة هنا يشتكوا لبعض ويتناقشوا».