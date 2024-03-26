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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16.. الحزن يسيطر على أولاد مختار بعد خسارته

كتب:

ضحى محمد
09:58 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

بأحداث مشوقة، جاءت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16، وذلك بعد فوز «مروان» نور خالد النبوي على «مختار» خالد النبوي في الانتخابات داخل المنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16

ودخل مختار أبو المجد في حالة من الذهول بسبب خسارته، وجلس مع شقيقته مديحة نشوى مصطفى، ليتحدث معها بأنه لم يعد أبا صالحا، والتي أكدت له أنه لم يقم بدعاية كافية.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أولاد مختار ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، خاصة مصطفى نجله الأصغر الذي قرر أن يطمئن على والده بعد خسارة في الانتخابات، وأكد لأشقائه أن والده حاليا في حالة حزن شديدة، وأنه لا يستحق منهم ذلك.

وشهدت الحلقة ذهاب «مرون» إلى «مادي» مايان السيد وتقديم مساعدة لها ومحاولة إنقاذها من حالة الاكتئاب التي تسيطر عليها، خاصة أنها كانت تعيش طفولة قاسية مع والديها.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.