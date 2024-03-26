مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16.. ما مصير علاقة هاجر السراج وصديقها؟

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم أحداثا كثيرة منها تساؤل أبناء «مختار» خالد النبوي، عن سر اهتمامه بملابسه ومظهره، لينتقل الحديث إلى «مي» حلا شيحة، ويخبرهم بعدم وجود أي علاقة بينهما، فهي مجرد والدة صديقة نجله الأصغر «مازن» آدم وهدان، ثم ينسحب من الحديث ويغادر.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16

جاء في أحداث الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم، حدة في الحديث بين «منى» هاجر السراج، والدكتور «أحمد» صديقها في الجامعة، الذي سيكون خطيبها، إذ اشتد بينهما الحديث بسبب اعتقاده بأنها تريد أن تبتعد عنه بعد مشاهدتها لأحد أفراد عائلته، ويتهمها بالطبقية.

وينتظر الجمهور عرض الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم، اليوم، لمعرفة مصير هذه العلاقة، هل تنتهي بالزواج أم لا؟

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تأتي أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار كوميدي تشويقي حول «مختار» الأب وأبنائه الستة، خاصة «مروان» نور النبوي، نجله الأكبر الذي يقرر إقامة انتخابات منزلية ويفوز بها على والده، لتنتقل إليه إدارة المنزل بدلا من والده.