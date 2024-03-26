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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16.. علاقة خالد النبوي وحلا شيحة في خطر

كتب:

هبة ياسر
12:00 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
مشهد من مسلسل إمبراطورية ميم

مشهد من مسلسل إمبراطورية ميم

ينتظر محبي الفنان خالد النبوي متابعة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16، لمعرفة الأحداث التي جعلتهم في حاله في التشويق والإثارة خاصةً بعد عرض الحلقة 15 من المسلسل ليلة أمس، إذ شهدت تطورات كثيرة وتصاعدا كبيرا في الأحداث.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16

شهدت أحداث الحلقة الـ 15 من مسلسل إمبراطورية ميم تطورا حيث تناقش أبناء «مختار» خالد النبوي معه على سر اهتمامه بمظهره الخارجي على مائدة الإفطار، ويذهب بهم الحديث إلى «مي» حلا شيحة ليخبرهم بأنها مجرد والدة صديقة نجله الأصغر «مازن» آدم وهدان وتأخذ نفس موقفه من بيع المنزل، ثم ينسحب من الحديث ويذهب.

ومن المقرر أن تشهد أحداث الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم معرفة مصير العلاقة بين «مختار» خالد النبوي و«مي» حلا شيحة، فهل يتخذ «مختار» بالفعل قرارا بالابتعاد أم يحاول مرةً أخرى من أبنائه؟

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

ويأتي موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات dmc في تمام 10:45 مساءً كما تتيح منصة watch it الإلكترونية عرض الحلقة أيضا بالتزامن مع عرضها على شاشة التليفزيون.

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بقلم هبة ياسر