موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة Dmc الحلقة الـ 16

ينتظر متابعو مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ16 اليوم على شبكة قنوات dmc لمتابعة الأحداث التي تجيب عن الكثير من تساؤلات الجمهور حول عائلة «مختار» خالد النبوي وعلاقته بـ«مي» حلا شيحة.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 16

تُعاد الحلقة الـ16 من مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات dmc اليوم الساعة 10:15 صباحا، والساعة 6:05 مساءً على قناة شاشة dmc drama، والإعادة الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحاً، كما تتيح منصة watch it عرض الحلقة تزامنا مع قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.

أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل إمبراطورية ميم

جاء في الحلقة الـ15 من مسلسل إمبراطورية ميم الكثير من الأحداث منها تصاعد الحديث بين «منى» هاجر السراج وصديقها بالجامعة «أحمد» ومن المقرر أن يصبح خطيبها، كما شهدت إقامة الإنتخابات بالمنزل وفوز «مروان» نور النبوي على والده.

كما شهدت الحلقة ذهاب «مرون» إلى «مادي» مايان السيد وتقديم مساعدة لها ومحاولة إنقاذها من حالة الاكتئاب التي تسيطر عليها.