مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16.. مايا تصارح خالد النبوي بسر خطير

بأحداث متتالية وتشويقية، جاءت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16، وذلك بعد فوز «مروان» نور خالد النبوي على «مختار» خالد النبوي في الانتخابات داخل المنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16

وضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16، قررت «مايا» الفنانة إلهام صفي الدين، أن تصارح والدها خالد النبوي بأنها قريبة بالنسبة له، وأنها بدونه لا تستطيع أن تفعل شيئا، وأنها قريبة له، وما فعتله من حلق شعرها نتيجة شعورها بالاكتئاب الشديد والخوف عليه.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم، قيام «مايا» بحلق شعرها كاملاً، بعدما عاقبها والدها وحرمها من الذهاب إلى التمرين، لذهابها إلى محل «مي» حلا شيحة وكسره، بسبب غيرتها الشديدة على والدها.