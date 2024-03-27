موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17 على قناة ON اليوم

يبدأ الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8 أحداث جديدة كوميدية بعد استضافته لعائلة مربوحة في الدوار.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17 على قناة ON

ويأتي عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17 على قناة ON العرض الأول في الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 8

شهدت الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 8 أحداث كوميدية جديدة بعد سقوط مربوحة داخل الدوار وكسر قدمها، وعلاجها بالطرق الحديثة لدى دكتور ربيع.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي من بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.