ماذا يحدث بعد 25 سنة زواج؟.. أزمة شريف منير ورانيا يوسف في مسلسل بقينا اتنين

«أدهم حسن أباظة 52 سنة، وياسمين أحمد الجمال 46 سنة، 25 سنة جواز وفجأة ظهرت مشاكل احتاجت مننا العلاج النفسي وأدت بينا إلى الطلاق»، بدأ مسلسل بقينا اتنين بهذه الكلمات لبيان المشاكل والأزمات الزوجية التي تحدث في العديد من الزيجات بعد سنوات عديدة، وسلطوا الضوء على أبرز الأسباب التي يمكن أن تُنهي أي علاقة عاطفية أو زوجية بالفشل أو الانفصال.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة الأولى

في الحلقة الأولى من مسلسل بقينا اتنين، ظهرت العديد من الخلافات أثناء الحياة الزوجية جعلت العلاقة تنتهي بالفشل، نتجية إتباع الأطراف أساليب وطرق غير صحيحة في التعامل، وبدأت تلك المشاكل تزداد بعد مرور 25 سنة زواج، مما جعلهم يذهبون إلى طبيب نفسي، وقالوا الكثير من أسباب اختلافهم: «بتحط من البرفان إللي مش بحبه للعند فيا، بتسيب أنبوبة المعجون مفتوحة، الإحساس المسيطر عليا أنه بيتكلم لغة وأنا لغة، ببذل مجهود كبير عشان أرضيها».

علاج مشاكل العلاقة الزوجية

كلا الطرفين لم يعد بمقدورهما التواصل بشكل صحيح، وهو ما سبب الكثير من المشاكل الحياتية خاصةً بعد مرور 25 سنة زواج، وهو ما علق عليه الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ عبر أنه تمر الحياة الزوجية بمراحل مختلفة ومشكلات عديدة يمكن أن تتسبب في إنهاء علاقة بين زوجين، ويمكن أن تجعل العلاقة ذات صلابة أكثر، ولكن بطرق معينة تجعل العلاقة تستمر.

وأوضح أنه بعد 25 سنة زواج قد يفقد الزوجين الشغف ولغة الحوار، ويحدث هذا بفعل التقدم في العمر ومرور الوقت: «بعد انقضاء فترة طويلة على الجواز بيحصل مشاكل وملل، وبيبدأ الزوجين في التوتر وده بيعمل مشاكل كتيرة بينهم، وبتزيد الخناقات على أصغر الأمور، خاصةً لو متفرغين والأبناء أتجوزت، ولو غير كده فبيكون في فقد للغة الحوار».

علاج المشاكل بعد 25 سنة زواج

لعلاقة خالية من المشاكل والضغوط والخلافات التي تؤثر بالسلب على استقرار الزواج يجب اتباع الخطوات التالية، بحسب «فرويز»: