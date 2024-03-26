موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل بقينا اتنين على قناة CBC

ينتظر محبي الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، موعد عرض الحلقة الأولي من مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي، وهو من الأعمال الدرامية المقرر عرضها فى النصف الثاني من شهر رمضان، وهو مكون من 15 حلقة فقط ويعرض حصريا على قناة CBC .

موعد عرض الحلقة الأولي من مسلسل بقينا اتنين على قناة CBC

وأعلنت قنوات CBC موعد عرض الحلقة الأولي من مسلسل بقينا اتنين على قناة CBC العامة وCBC دراما طوال النصف الثاني من شهر رمضان، وجاءت المواعيد كالتالي:-

- موعد عرض الحلقة الأولي من مسلسل بقينا اتنين، في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

- الإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا.

- الإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباح اليوم التالي.

- العرض بعد الساعة السادسة مساء على منصة WATCH IT.

أحداث مسلسل وبقينا اتنين

أحداث مسلسل «بقينا اتنين» تدور في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حول علاقة زوجان يعملان معا فى الدعاية والإعلان ويمتلكان شركة خاصة، ويجسدهما شريف منير ورانيا يوسف، ويدخلان في الكثير من المشكل الزوجية التي تنتهي بالانفصال.

أبطال مسلسل بقينا اثنين

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وبطولة كل من شريف منير، صلاح عبد الله، رانيا يوسف، وصلاح عبدالله، وإدوارد، وميمي جمال، ومروة عبد المنعم.