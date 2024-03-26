أعلنت القنوات الحاصلة على حق إذاعة مسلسل بقينا اتنين، موعد إعادة المسلسل على قناة سي بي سي الحلقة الأولى، حيث ينتظر محبو الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، عرض المسلسل القصير المكون من 15 حلقة فقط تعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة الأولى.

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة الأولى

ويأتي موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة الأولى في الأوقات التالية:

- الإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا.

- الإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباح اليوم التالي.

- موعد عرض الحلقة الأولي من مسلسل بقينا اتنين، في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

- ويعرض المسلسل على منصة WATCH IT.

أحداث مسلسل وبقينا اتنين

تدور أحداث مسلسل «بقينا اتنين» في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حول زوجين يعملان معا في الدعاية والإعلان ويمتلكان شركة خاصة، ويدخلان في الكثير من المشكلات التي تنتهي بالانفصال، وهو بطولة شريف منير، صلاح عبد الله، رانيا يوسف، وصلاح عبدالله، وإدوارد، وميمي جمال، ومروة عبد المنعم.