مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على سي بي سي في رمضان 2024 الحلقة الأولى

بعد اقتراب حلول النصف الثاني من شهر رمضان الكريم الذي يفصلنا عنه نحو 4 أيام، يترقب الجمهور عرض مسلسل بقينا اتنين، إذ يعد من المسلسلات القصيرة التي تتكون من خمسة عشر حلقة، ويعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما رمضان 2024.

وفي السطور التالية، نستعرض مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي في رمضان 2024 الحلقة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي في رمضان 2024 الحلقة الأولى

وتأتي مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة الأولى، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 رمضان، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحًا.

قصة وأبطال مسلسل بقينا اتنين

من المسلسلات القصيرة التي تدور في إطار اجتماعى لايت حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، ويجسد بطولته الفنان شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم.