مصطفى عمار: «المتحدة» تقدم 5 أعمال درامية في النصف الثاني من رمضان ستنال إعجاب الجمهور

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تواصل حرصها ورسالتها خلال النصف الثاني من شهر رمضان، وتبدأ عرض أعمال درامية جديدة بداية من اليوم 16 رمضان، موضحا أن هناك 5 مسلسلات دفعة واحدة، ومن المتوقع أن تنال إعجاب وإشادة النقاد والجمهور.

مليحة يوضح اهتمام الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية

وتابع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، خلال تقديمه برنامج «كلام في الفن» عبر راديو سبورت إف إم، أن مجموعة المسلسلات التي تعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان ضمن خطة دراما رمضان 2024، من بينها مسلسل «مليحة» الذي يعبر عن القضية الفلسطينية، حيث يتضمن 15 حلقة، موضحا أن هذا المسلسل سيوضح اهتمام الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

عودة الأساطير في مسلسل «ألف ليلة وليلة»

وأشار إلى عودة الأساطير في مسلسل «ألف ليلة وليلة» مع أسطورة جودر للفنان ياسر جلال، بالإضافة لمسلسل «فراولة» للفنانة نيللي كريم، ومسلسل «بدون سابق إنذار»، للنجم آسر ياسين، و«بقينا اتنين» بطولة شريف منير، ورانيا يوسف.