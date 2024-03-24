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دراما المتحدة

مصطفى عمار: مسلسل عتبات البهجة فرس رهان للشركة المتحدة في رمضان 2024

كتب:

شريف سليمان
09:21 م | الأحد 24 مارس 2024
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

الكاتب الصحفي مصطفى عمار

قال الكاتب الصحفى مصطفى عمار، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، إنّ مسلسلات رمضان هذا العام 2024 تشهد أحداثا كثيرة ونجوما كبارا ومسلسلات عظيمة تضيف للفن المصري.

وأضاف عمار، خلال تقديمه حلقة اليوم الأحد من برنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أن مسلسل عتبات البهجة من أهم المسلسلات التي جرى عرضها في شهر رمضان الحالي: «المسلسل مأخوذ من رواية إبراهيم عبدالمجيد، ومن كتب السيناريو والحوار هو الدكتور مدحت العدل».

وأشاد الكاتب الصحفي مصطفى عمار بشركة العدل جروب: «شركة العدل من أهم شركات الإنتاج وأعرقها في مصر والوطن العربي، والمسلسل استطاع أن يكون فرس رهان للشركة المتحدة وحصد إعجاب الجمهور».

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