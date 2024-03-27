ينافس في العيد.. طرح البرومو الرسمي لفيلم عالماشي بطولة علي ربيع

طرحت الشركة المنتجة لفيلم علي ربيع «عالماشي» البرومو الرسمي للفيلم المقرر عرضه في عيد الفطر المبارك 2024، حيث ينافس ربيع في سباق موسم الأعياد بجرعة من الكوميديا، من خلال شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

تفاصيل فيلم على ربيع

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي ، آية سماحة ، صلاح عبد الله ، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج ُTMP للمنتج يوسف الطاهر، ومن المقرر عرض فيلم عالماشي في عيد الفطر 2024.