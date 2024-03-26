مسلسل فراولة الحلقة 1.. نيللي كريم تقرأ الفنجان

عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، وصدقي صخر، وشيماء سيف، وأحمد فهيم، ودنيا سامي، ولبنى ونس، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد علي، عبر قناة «دي إم سي»، بالتزامن مع عرضها عبر منصة WATCH IT أحد أعمالها الأصلية، الذي يتكون من 15 حلقة.

أحداث الحلقة 1 من مسلسل فراولة

وبدأت أحداث الحلقة 1 من مسلسل فراولة، بلقطات قديمة للفنانة نيللي كريم «فراولة» وهي طفلة فقيرة، تبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية، وبعد عدة سنوات، تظهر فراولة كعاملة سيلز في شركة عقارات، وخلال حديثها مع صاحب العمل للحصول على مرتبها، تصطدم فراولة بإحدى السيارات، في محاولة منها لتفادي الموقف ومغادرة المكان بسرعة.

وتستمر أحداث الحلقة 1 من مسلسل فراولة، في تصدر نيللي كريم «فراولة» تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لمحاولة إنقاذها لإحدى الممرضات التي كانت تحاول الانتحار من أعلى عقار أمام النيل.

وخلال أحداث الحلقة 1 من المسلسل، تذهب فراولة إلى صديقتها «علا رشدي» لإعطائها هدية عيد ميلادها، وبعد ذلك يطلب أصدقائها منها أن تقرأ لهم الفنجان.

وفي مشهد طريف تظهر سامية والتي تقوم بدورها الفنانة شيماء سيف، برفقة عروسين تقنعهم بتقليد أحد الزبائن لعمل فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي حي يتصدروا التريند.

وتنتهي الحلقة بشجار بين فراولة، وصاحب عملها بعد علمها بإعطائها شيك قيمته 5 آلاف جنيه بدون رصيد فتكسر أحد الزجاجات على رأسه وتقبض الشرطة على صاحب العمل.

موعد عرض مسلسل فراولة

ويذاع مسلسل فراولة عبر قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 8:15 صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:45 ظهر اليوم التالي، وذلك بالتزامن مع عرضها يوميا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، دنيا سامي، لبنى ونس وآخرين من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.