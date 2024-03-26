صدقي صخر: انتظروا «طيبة» دكتور إبراهيم في مسلسل فراولة

روج الفنان صدقي صخر لشخصيته في مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم المقرر عرض أولى حلقاته اليوم خلال ماراثون رمضان الحالي 2024، حصريًا عبر شاشة قناة DMC.

ونشر صدقي صخر صورة البوستر لمسلسل فراولة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: «إن شاء الله طيبة د. إبراهيم تنسيكم صدمة كريم».

أحداث مسلسل فراولة

في إطار كوميدي اجتماعي تدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى فراولة تعمل قارئة فنجان وتقتنع أن لديها قدرات ربانية، كما يعمل والدها كحارس عقار في منطقة الزمالك، وتحلم بتغير حياتها للأحسن.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل «فراولة» بطولة نيللي كريم، أحمد فهيم، صدقي صخر، شيماء سيف، توني ماهر، دنيا سامي، حجاج عبد العظيم، علا رشدي، من إخراج محمد علي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج أحمد دسوقي.

مواعيد عرض مسلسل فراولة

ومن المقرر عرض مسلسل فراولة الليلة على شاشة قناة DMC في تمام الساعة 7:45، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch It.