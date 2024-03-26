ملخص الحلقة 1 من مسلسل فراولة.. نيللي كريم تنقذ فتاة من الانتحار

عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، دنيا سامي، ولبنى ونس، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، عبر قناة «دي إم سي»، بالتزامن مع عرضها عبر منصة WATCH IT أحد أعمالها الأصلية، الذي يتكون من 15 حلقة.

أحداث الحلقة 1 من مسلسل فراولة

وبدأت أحداث الحلقة 1 من مسلسل فراولة، بـ«فلاش باك» لفراولة التي تجسد دورها «نيللي كريم»، وهي طفلة فقيرة ابنة خادمة، لكنها تطمح إلى مكانة رفيعة وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية.

وبعد عدة سنوات، تظهر فراولة في شركة العقارات التي تعمل بها «سيلز»، ونقاشها مع صاحب العمل عن قبض المرتب لدفع أقساطها، وخلال حديثها، تصطدم فراولة بإحدى السيارات، في محاولة منها لتفادي الموقف ومغادرة المكان بسرعة عندما ترى الشخص الذي اصطدمت به.

وتستمر أحداث الحلقة 1 في محاولة إحدى الممرضات من العيادة المجاورة الانتحار من أعلى عقار أمام النيل حتى تتدخل فراولة «نيللي كريم» ويدور بينهما حديث وتتراجع الفتاة عن الانتحار، لينتشر مقطع الفيديو بعدها بساعات، التي تنقذ فيه فراولة الفتاة من الموت وتتحول لتريند على السوشيال ميديا.

وتنتهي الحلقة بشجار بين فراولة، وصاحب عملها بعد علمها بإعطائه لها شيكا قيمته 5 آلاف جنيه دون رصيد فتكسر زجاج على رأسه وتقبض الشرطة على صاحب العمل.

موعد عرض مسلسل فراولة

ويُذاع مسلسل فراولة عبر قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 8:15 صباح اليوم التالي، والثانية الساعة 1:45 ظهر اليوم التالي، وذلك بالتزامن مع عرضها يوميا عبر منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، دنيا سامي، لبنى ونس وآخرين من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.