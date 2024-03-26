ابنة حارس عقار في منطقة الزمالك، تسعى جاهدة لتحسين مستوى معيشتها، وتعتقد أن لديها الروحانية والقدرة على جلب الطاقة، بهذه الشخصية تظهر نيللي كريم على الشاشة من خلال مسلسل «فراولة» الذي يعرض في شهر رمضان، وتدور أحداثه حول الطاقة والأشخاص الذين يؤمنون بها في إطار المغامرة والكوميديا ​​الاجتماعية.

موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة دي إم سي الحلقة 1

أما بالنسبة لـ موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة دي إم سي الحلقة 1 فقد تم الكشف عن أن المسلسل سيبث في تمام الساعة 7:45 صباحًا ويعاد بثه في تمام الساعة 8:15 صباحًا، ويعاد بثه مرة أخرى في تمام الساعة 13:45 ويذاع يومياً على منصة Watch it.

وفي مسلسل فراولة، تخوض نيللي كريم تجربة جديدة في الكوميديا، إذ تلعب دور شابة تدعى فراولة، ابنة حارس عقار ومحترفة في قراءة الفنجان، تواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية حتى تغير رحلة حياتها وتصبح امرأة عاملة.

أبطال مسلسل فراولة لنيللي كريم

مسلسل فراولة نيللي كريم، الذي تخوض به الفنانة السباق الرمضاني 2024، يشارك فيه باقة من ألمع النجوم وهم شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.