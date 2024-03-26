كيف تصبح مشهورا بخداع الجمهور؟.. مسلسل فراولة يكشف حيل صناعة التريند

تناول أحد مشاهد الحلقة الأولى من مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيلي كريم، حيل صنع التريند وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل جذب الانتباه والحصول على المشاهدات التي تحقق الشهرة والأموال، فماذا فعلت الفنانة شيماء سيف التي تؤدي دور «سامية» مع العروسين على «الكوشة» خلال أحداث المسلسل؟

حلية «سامية» لصناعة التريند في مسلسل فراولة

بدأ المشهد بصفع العروس لعريسها، تنفيذًا لتعليمات «سامية»، التي أكملت حديثها عن سيناريو صنع التريند، وطالبت العريس بالاعتداء على عروسته، من أجل زيادة المشكلة، بالتالي تزيد نسبة المشاهدات ويتحقق هدف الشهرة، كما طالبته بطلاق زوجته ليلة عرسها، وأنهت حديثها قائلة: «مبروك عليكوا التريند».

الزوج في البداية خلال الحلقة الأولى من مسلسل فراولة، اعترض خوفًا من انتهاء العرس، لتقنعنه «سامية»، بأن الشهرة والأموال التي سيحصل عليها، ستغنيه عن العرس، ووعدته بتكفلها بعرس آخر.

قصة مسلسل فراولة

يتحدث مسلسل فراولة عن فتاة تحمل اسم المسلسل «فراولة»، وهي نيلي كريم ابنة حارس عقار وتحترف قراءة الفنجان، وتواجه خلال حلقات المسلسل تحديات عديدة، تتحول إلى مواقف كوميدية.

أبطال مسلسل فراولة

يعد مسلسل فراولة من بطولة نيللى كريم رفقة شيماء سيف، كما يشاركهم الفنان صدقى صخر بطل مسلسل ريفو، والفنان أحمد فهيم والفنانة علا رشدى، بالإضافة إلى الفنان حجاج عبد العظيم ودنيا سامى وتونى ماهر، ومؤلف المسلسل هو محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد على والمنتج أحمد دسوقى.