 النشامى يكتسح باكستان بسباعية نظيفة في التصفيات الآسيوية المزدوجة

اكتسح منتخب الأردن لكرة القدم، نظيره الباكستاني، بنتيجة 7-0 على ملعب عمان الدولي، في مباراة الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وآسيا 2027.

وفي الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، افتتح موسى التعمري، لاعب منتخب الأردن، التسجيل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى على إثر أسيست من إبراهيم سعادة، لتسكن الكرة منتصف مرمى يوسف بوت حارس مرمى منتخب الباكستاني.

ضربة جزاء لصالح منتخب الأردن

وعلى إثر عرقلة يوسف بوت حارس مرمى باكستان، ليزن النعيمات لاعب منتخب الأردن داخل منطقة الجزاء، احتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء، نفذها يزن العماد بقدمه اليمنى على يسار الحارس، محرزا الهدف الثاني لمنتخب النشامى في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، إجراء منتخب باكستان تبديل اضطراري بنزول وليد خان مكان فريد الله بسبب الإصابة.

وفي الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني، سجل سعيد الروسان، لاعب منتخب الأردن، الهدف الثالث لبلاده بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء، لتسكن منتصف المرمى الباكستاني.

وشهدت الدقيقة 62، إحراز موسى التعمري لاعب منتخب الأردن، الهدف الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده من رأسية من منتصف منطقة الجزاء على إثر أسيست من إحسان حداد.

وقبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجل علي علوان، لاعب منتخب الأردن، الهدف الخامس لبلاده، بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء على إثر أسيست من يزن النعيمات.

شوف الهدف

منتخب الأردن تقدم 7 - 0 على باكستان في الدقيقة 83#تصفيات_كأس_العالم2026 #تصفيات_كأس_آسيا2027 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/rjUcgxYhFn — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 26, 2024

وفي الدقيقة 79، عاد موسى التعمري، لاعب منتخب الأردن، التسجيل بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء، على إثر أسيست من نور الروابدة، محرزا الهدف الشخصي الثالث والسادس لبلاده.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة ب7 دقائق، سجل محمد أبو زريق لاعب منتخب الأردن، الهدف السابع للنشامى، بتسديدة بقدمه اليسرى من منتصف منطقة الجزاء من تمريرة حاسمة من جانب زميله نور الروابدة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب الأردن إلى 7 نقاط بالمركز الثاني، خلف السعودية المتصدر بـ10 نقاط، الذي ضمن الصعود للمرحلة القادمة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026، فيما تجمد رصيد منتخب باكستان، عند النقطة صفر بالمركز الرابع والأخير.