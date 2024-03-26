توجيه مهم من وزير الأوقاف قبل بداية العشر الأواخر من رمضان

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة عاجلة لكل العاملين بوزارة الأوقاف قبل بداية العشر الأواخر من شهر رمضان، قائلا: «أقول لكل العاملين بالأوقاف عبادتنا وشد مئزرنا في العشر الأواخر حسن خدمة لبيوت الله وحسن القيام على خدمتها وخدمة المتهجدين والمعتكفين وتهيئة المساجد لأداء الشعائر على أكمل وجه.. اللهم أعنا».

وأضاف وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: «الحمد لله الذي أقر أعيننا بعمارة بيوته في الشهر الكريم اللهم وفقنا لخدمة الراكعين والساجدين ولا تحرمنا بركة دعائهم».

وتابع: «ليلة السابع عشر من الليالي المباركة في الشهر الكريم أحيوها بالقرآن والصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم».

الأوقاف تحتفل بذكرى غزوة بدر

وكانت وزارة الأوقاف احتفلت اليوم بذكرى غزوة بدر بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بحضور محافظ القاهرة والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وعبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومحمد محمود أبو هاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الله حسن عبدالقوي مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور محمود عبد الخالق الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، والدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والشيخ صبري ياسين دويدار مسئول مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، وعدد من القيادات والرموز الدينية.