«الأوقاف»: أكثر من 5 آلاف مسجد يستعد لاستقبال المعتكفين في رمضان

كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن تفاصيل الاعتكاف في المساجد خلال الـ10 الأواخر من شهر رمضان المبارك.

تهيئة الأجواء لكل الراغبين في الاعتكاف بالمساجد

وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج صباح البلد، المُذاع على قناة صدى البلد، إنّ وزارة الأوقاف حريصة على تقديم وجبة روحية وتهيئة الأجواء لكل الراغبين في الاعتكاف.

وأضاف أن الوزارة وفرت أماكن الاعتكاف بالضوابط الشرعية لإحياء هذه السنة لكثير من المصريين الراغبين في إحيائها، والتنسيق مع المديريات والمساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.

تجهيز 5439 مسجدًا للاعتكاف على مستوى الجمهورية

وأكد رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف على أن هناك 5439 مسجدًا بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية تستقبل المصريين لإحياء سنة الاعتكاف في الأيام الـ10 الأواخر من شهر رمضان المبارك.