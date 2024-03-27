بعد ظهور آثارها على لوكا مودريتش.. ما فوائد الحجامة لجسم الإنسان؟

ظهر قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش، أثناء زيارته إلى مصر، تحديدا في الملعب الخاص بالتدربيات، وعلى ظهره آثار الحِجامة الشهيرة، وهي دوائر صغيرة حمراء، وتعد تقليد طبي قديم، وأيضًا نوع من العلاج البديل، فما الحجامة وفوائدها على جسم الإنسان؟

بحسب حديث الدكتور أنس محسن، استشاري العلاج الطبيعي، لـ«الوطن»، يخضع الشخص إلى الحجامة بعد الاستلقاء على بطنه، ثم تشريح ظهره وكتفه -حسب المكان المخصص- بشكل بسيط في أماكن متفرقة، ووضع أكواب تعمل على تجميع الدم.

زيارة لوكا مودريتش للأهرامات

وزار نجم ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش، الأهرامات خلال تواجده مع بعثة المنتخب الكرواتي في مصر، استعدادا لخوض مباراة أمام المنتخب المصري ببطولة كأس عاصمة مصر الودية، وظهر رفقة عدد من لاعبي كرواتيا عند الأهرامات، منهم المدافع جفارديول والحارس ليفاكوفيتش.

فوائد الحجامة

ومن فوائد الحجامة ما يلي:

- استرخاء وراحة العضلات.

- تسكين آلام الظهر والأكتاف والعنق.

- التخلص من الدم الفاسد في الجسم.

- تساعد الحجامة التي ظهرت على ظهر لوكا مودريتش في تخفيف آلام الروماتيزم.

- تساعد على علاج فقر الدم والهيموفيليا.

- تحافظ على صحة القلب.

وأكد استشاري العلاج الطبيعي، أن الفوائد المذكورة أهمها وأكثرها شهرة هو استرخاء العضلات وتسكين الآم، والتخلص من الدم الفاسد في جسم الإنسان.

الحجامة وكريم بنزيما

وكان مهاجم ريال مدريد السابق الفرنسي كريم بنزيما، ظهر عام 2022 بصورة على «إنستجرام»، وفي أماكن متفرقة من ظهره آثار الحجامة، وعلق على الصورة قائلًا: «حان الوقت تقريبا.. الحمد لله».

أولمبياد باريس 2016 والحجامة

وسبق أن قام السباح الأمريكي الشهير مايكل فيليبس أيضًا بنشر صورة له وقد ظهرت آثار الحجامة واضحة على جسده، وهو يستخدمها بشكل مستمر ومنذ وقت طويل.

وظهر خلال منافسات أولمبياد 2016، بعض الرياضيين على أجسادهم آثار الحجامة، منهم مايكل فيليبس والأمريكي ألكسندر نادور.

الحجامة على ظهر أحمد سيد زيزو

ونشر لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو صورة له عبر «إنستجرام» داخل غرفة خلع الملابس، وعلى ظهره آثار الحجامة.