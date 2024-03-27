مسلسل بقينا اتنين الحلقة 1.. ماذا يفعل التعصب الكروي في العلاقات؟

في الحلقة الأولى من مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير في دور «أدهم» ورانيا يوسف في دور «ياسمين»، دارت أحداث كثيرة كان أبرزها قضية التعصب الكروي، إذ أن أدهم مشجع كبير لنادي الزمالك، ومتعصب كرويا بشكل كبير، يتحدث على مدار اليوم في الكرة والمباريات التي شاهدها من قبل، الأمر الذي يجعل علاقته بالمحيطين به تتأثر بالسلب.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 1

يتحدث أدهم بشكل مستمر عن كرة القدم ومباريات نادي الزمالك، الأمر الذي يجعل زوجته ياسمين تنفر من الحديث معه في مسلسل بقينا اتنين، إذ أنها تفتقد لحديث رومانسي مع زوجها الذي أصبح لا يتحدث عن شيء سوى الكرة، كما أنه دائما ينفعل على أصدقاءه الذين يشجعون فرق أخرى، ما يجعل علاقته بصديقه عصام تتوتر في بعض الأحيان.

ونجح مسلسل بقينا اتنين في مناقشة قضية التعصب الكروي، إذ يؤدي الانفعال عند مشاهدة المباريات إلى التحدث بشكل غير لائق مع الأشخاص الآخرين، كما يناقش قضية الملل الزوجي وما يفعله في العلاقة بين الزوجين، إذ أن الروتين اليومي والمشكلات التي تحدث بين الزوجين على أصغر الأسباب قد تؤدي إلى الطلاق وانهيار الترابط الأسري.