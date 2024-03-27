«الشباب والرياضة» تستعد لأضخم مائدة إفطار لمراكز التخاطب بالإسكندرية

تستعد مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، لتنظيم أضخم مائدة إفطار، اليوم الأربعاء 17 من رمضان، في جميع مراكز التخاطب وتنمية المهارات بالمحافظة، ضمن مبادرة «إفطار ذوي القدرات والهمم وذويهم»، تحت شعار «يوم زايد الإنساني» بحضور ما يقرب من 900 مشارك.

أضخم إفطار

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن الإفطار يُنظم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير»، ومكتب قادرون باختلاف ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومديرية الشباب والرياضة ممثلة فى مكتب قادرون باختلاف.

وأشارت إلى أن هذا الإفطار سيكون «الأكبر والأضخم على مستوى الجمهورية»، لافتة إلى أنه يتميز باعتباره خاص بذوي الهمم، ويشارك فيه جميع مراكز التخاطب وتنمية المهارات على مستوى الإسكندرية.

جزء من المجتمع

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف، أن الهدف من هذا الإفطار هو مشاركة ذوي الهمم، باعتبارهم جزء مهم من المجتمع، في إطار سعي الدولة لدمجهم وعدم تهميشهم، وحصولهم على كامل حقوقهم.

وأفادت، بأنه جرى توجيه الدعوة إلى العديد من الشخصيات العامة، على أن يتخلل حفل الإفطار، عروض فنية واستعراضات، لإشعار ذوي الهمم بأنهم «متميزون وأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع».