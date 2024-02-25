«رياضة الإسكندرية»: إطلاق مبادرة «أنت منتجة» في كل مراكز الشباب بالمحافظة

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمرأة، لذا اهتمت وزارة الشباب والرياضة بالمرأة في كل الجوانب، مشيرة إلى أنه جرى إطلاق مبادرة «أنت منتجة» في كل مراكز الشباب بالإسكندرية.

أهداف مبادرة «أنت منتجة»

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أضافت الشريف أن مبادرة «أنت منتجة» تهدف إلى تعليم السيدات كيفية صناعة المنتجات المختلفة التي يرغبن في تعلمها بصورة مجانية، ثم بيعها بمعارض صغيرة يجرى إقامتها في كل مراكز الشباب بالمحافظة.

«أنتِ منتجة» مبادرة لتطوير المرأة

وأشارت إلى أن كل سيدة أو فتاة تنضم لمبادرة «أنتِ منتجة» تختار الحرفة التي تريد تعلمها، لأغراض خاصة بها، فمثلا البعض يريد تعلم صناعة الإكسسوارات لبيعها من أجل زيادة دخل الأسرة، بينما أخريات تفضل عمل إكسسوارات من أجل توفير نفقة شرائها لبناتها.