«نصرة لأهالي غزة».. الفصائل العراقية تستهدف قاعدة جوية في تل أبيب

أعلنت الفصائل العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت موقع سبير العسكري للاحتلال الإسرائيلي بالطائرات المسيرة نصرة لأهل غزة، بحسب ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية في نبأ عاجل.

ومنذ قليل، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» أن فصائل عراقية أعلنت عن استهدافها قاعدة عوبدا الجوية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بالطيران المسير.

الاحتلال يقتحم جنوب جنين

ومن ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين وأصابت 4 شباب بالرصاص ودمرت البنية التحتية للمنطقة.

وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال الحي، بينها إصابة خطيرة بالصدر لشاب «24 عاماً» خلال مواجهات في بلدة قباطية وجرى نقلهم للمستشفى.

وذكرت مصادر أمنية لـ«وفا»، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وسط اندلاع مواجهات.

وقال مراسل وفا، إن قوات الاحتلال قامت بعملية تدمير ممنهجة للبنية التحتية، وخاصة بالقرب من منطقة «الحسبة».