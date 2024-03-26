إعلامية فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يدمر كل بقعة في قطاع غزة

قالت الإعلامية الفلسطينية تغريد العمور، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتدمير كل بقعة في قطاع غزة، حيث تتزايد المجازر وتسفك الدماء في كل زاوية من القطاع.

وأكدت «العمور»، أن السلطات الإسرائيلية تسعي إلى تهجيرنا وطمس هويتنا، ولكننا نؤكد أننا لن نرحل وسنبقى صامدين على أرضنا حتى آخر نفس في جسدنا.

وأضافت أن الاحتلال يسعي إلى محو ذكرياتنا عن غزة، ولكننا لن نسمح لهم بذلك، متابعة: «إن أمنيتنا، نحن وعائلاتنا وأطفالنا، وكل الأسر الفلسطينية، هي العودة إلى ديارنا مجددًا».

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «من غزة للسودان نساء في مواجهة العدوان»، اليوم الثلاثاء، بنقابة الصحفيين، وذلك بمشاركة نخبة من النساء الناشطات والصحفيات من فلسطين والسودان ومصر.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور المرأة في مواجهة العدوان، سواء كان عدوانًا عسكريًا أو سياسيًا أو ثقافيًا، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين النساء من مختلف الدول العربية.