هيئة الرعاية الصحية وشركة تاكيدا للأدوية يوقّعان مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية لدعم النظام الصحي لمرضى الأورام في مصر

خلال الاحتفال بيوم الطبيب المصري وقعت هيئة الرعاية الصحية وشركة تاكيدا للأدوية مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية لدعم النظام الصحي لمرضى الأورام بمصر، ويتم بموجبها إنشاء وحدة ممارسة متكاملة لعلاج مرضى الأورام بالتعاون مع هيئات ومؤسسات دولية مرموقة، وذلك في ضوء تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم رعاية صحية ذات جودة عالمية وتطوير خدمات علاج الأورام في مصر.

حضر الاحتفال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، السفير اوكا هيروشى سفير دولة اليابان في مصر، الدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام للأطباء بمصر، الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السيد رودريجو رودريجز رئيس منطقة أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة تاكيدا، والدكتورسامي خليل المديرالعام لشركة تاكيدا مصر للأدوية.

وشهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والسيد رودريجو رودريجز، رئيس منطقة أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة تاكيدا، بحضور السفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرعاية وشركة تاكيدا مصر، خلال فعاليات احتفالية يوم الطبيب المصري 2024 التي أطلقتها الهيئة اليوم.

ووقع الاتفاقية، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور سامي خليل، المدير العام لشركة تاكيدا مصر، ممثلًا عن الشركة، وذلك بحضور كبار الشخصيات وقادة الرعاية الصحية من القطاعين الحكومي والخاص في مصر.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته لتوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرعاية وشركة تاكيدا مصر، في إطار الاحتفال بيوم الطبيب المصري لعام 2024، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تعتبر خطوة هامة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين هيئة الرعاية وشركة تاكيدا لتعزيز القدرات لتطوير الرعاية الصحية، خاصة في مجال علاج الأورام، متابعًا: إن إنشاء وحدة ممارسة متكاملة لعلاج مرضى الأورام داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، وتطوير برنامج تدريبي متخصص لمقدمي الخدمة، يمثل تعبيرًا عن الالتزام الراسخ لهيئة الرعاية بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى في مصر.

وأضاف السبكي، نحن في هيئة الرعاية الصحية نؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في تحقيق أهدافنا الصحية، ونرى في شركة تاكيدا مصر شريكاً موثوقاً وملتزماً بتحسين الرعاية الصحية وتقديم الحلول الطبية المبتكرة، مؤكدًا أن هذه الشراكة وتنفيذ البرامج المشتركة ستسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى ورفع مستوى الرعاية الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام.

وتابع السبكي: أن توقيع هذه المذكرة المهمة بين هيئة الرعاية الصحية وشركة تاكيدا مصر، يعكس مواصلة جهود الهيئة في تعزيز الرعاية الصحية المبنية على القيمة والجودة، من خلال تعزيز فرص المرضى للحصول على علاج متخصص وفعال للأورام، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة وزيادة فرص الشفاء للمصابين بالأمراض السرطانية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة لمقدمي الخدمة فرصة لتحسين مهاراتهم ومعرفتهم في مجال إدارة العمليات الطبية والتشخيص والعلاج، مما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ومبتكرة.

ومن جانبه أكد الدكتور سامى خليل المدير العام لشركة تاكيدا مصر أن الشركة تؤمن بأهمية دعم الرعاية الصحية المستدامة والتطور المستمر في مجال الطب والعلاج، كما عبر عن سعادته كون شركة تاكيدا للأدوية جزءاً مما تشهده مصر من تحولات هامة في قطاع الصحة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ ، الذى بموجبه يتم انشاء وحدة ممارسة متكاملة لعلاج مرضى الأورام بالتعاون مع هيئات دولية مرموقة، حيث تتضمن تسليط الضوء على رحلة مريض الأورام وتحليلها وذلك من أجل تحسين الرعاية الصحية المقدّمة في مصر بشكل يماثل المعايير العالمية مع رفع مستوى رضاء المريض المصري عن الخدمة الطبية مع تكرار وحدات مماثلة بجمهورية مصر العربية .

واتفق الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم على التعاون لدعم إنشاء مركز ممارسة متكاملة لعلاج الأورام داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الشامل، بالإضافة إلى تطوير برنامج تدريبي متخصص لمقدمي الخدمة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة للتدريب على أحدث أساليب إدارة العمليات الطبية في مجال الأورام، إلى جانب وضع مؤشرات جودة الأداء لقياس نجاح البرنامج في تحسين نتائج المرضى والالتزام بالمعايير الدولية، فضلاً عن العمل على إجراء أبحاث ودراسات تحليلية للأمراض السرطانية وتطوير رعاية المرضى ونشرها مع جهات ومؤسسات علمية ودولية.

وختم الدكتور سامي تصريحه بالقول: هذا التعاون بين هيئة الرعاية الصحية وشركة تاكيدا يعكس التزامًا صادقاً لتعزيز الرعاية الصحية وتحقيق تحول إيجابي في النظام الصحي المصري، مما يدعم الجهود المبذولة لتحسين صحة المريض المصري.