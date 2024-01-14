هيئة الرعاية الصحية تعلن حصول وحدتي طب أسرة بالأقصر على «الاعتماد القومي»

حصلت وحدتي طب أسرة بقرية العضايمة والحبيل التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، على درجة الاعتماد القومي GAHAR، المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، إذ تعد محافظة الأقصر أولى محافظات الصعيد تطبيقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

تقديم الخدمة لـ40 ألف مواطن

وقال الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إن وحدتي طب أسرة الحبيل والعضايمة، قدمتا خدمات الرعاية الصحية إلى مايقرب من 40 ألف مواطن من أبناء المحافظة، وخدمات طبية تصل إلى ما يقرب من 300 ألف خدمة حتى الآن، شملت الإسعافات الأولية، وطب الأسرة والأطفال والأسنان وخدمات النساء والتوليد، وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، بنسبة 80% من احتياجات الرعاية الصحية لأبناء الأقصر.

اعتماد 58 منشآة صحية فى الأقصر

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه جرى اعتماد 58 منشآة صحية في الأقصر من المنشآت التابعة للهيئة حتى الآن، إذ حصلت 48 منشآة صحية حاصلة على الاعتماد، بينما حصلت 10 منشآت صحية أخرى على الاعتماد المبدئي، مؤكدا أن نجاح اعتماد تلك المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، يؤكد على جودتها وكفائتها كما يعد مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة العالمية.