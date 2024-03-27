الفنان أنور البعثي: سعيد بدوري في «صدفة» والنجاح الباهر للمسلسل

أعرب الفنان الشاب أنور البعثي عن سعادته البالغة إزاء مشاركته في مسلسل «صدفة» المعروض حاليا في سباق دراما رمضان الحالي.

أنور البعثي يتحدث عن مسلسل صدفة

وقال البعثي لـ«الوطن»، إنه يجسد شخصية الطبيب المعالج للفنانة ميار الغيطي، والتي تجسد دور ابنة الفنان خالد الصاوي، بحسب الأحداث، مضيفا أنه سعيد بخوضه لتلك التجربة وسط كوكبة من النجوم، بحسب كلامه.

وأبدى البعثي سعادة كبيرة إزاء النجاح الذي حققه المسلسل منذ بداية عرضه، سواء في الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الفنانة ريهام حجاج تجسد شخصية جديدة عليها تماما ولم تجسد مثلها في سابق أعمالها.

أبطال مسلسل صدفة

ويشارك في بطولة مسلسل صدفة كل من ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، رحاب الجمل، ميار الغيطي، رباب ممتاز، تامر يسري، سلوى خطاب، فراس سعيد، نور إيهاب، هشام منصور، رشدي الشامي، عبير منير، دارين حداد وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.