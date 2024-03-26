رحاب الجمل: تشبثت بدوري في مسلسل صدفة لأنه يحمل طابعا كوميديا

أعربت الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في مسلسل صدفة الذي يُعرض في السباق الرمضاني الحالي، وتقوم ببطولته ريهام حجاج، حيث تجسد الفنانة رحاب شخصية «حنان» شقيقة «صدفة».

وتحدثت رحاب الجمل عن بعض الأسباب التي جعلتها تشارك في مسلسل صدفة هذا العام «يعتبر مسلسل صدفة من الفرص التي تشبثت بها، وذلك لطبيعة الدور الكوميدية لأنني أنجذب نحو الطابع الكوميدي».

كواليس العمل ممتعة

وأكدت رحاب الجمل أن كواليس العمل كانت تتسم بالكوميديا المستمرة «عند التجهيزات لتصوير أحد المشاهد الكوميدية أنا وريهام لم نستطيع التوقف عن الضحك، فضلا عن حديثنا في بعض الأحيان بطريقة صدفة مما يجعلنا نضحك كثيراً».

كواليس مسلسل صدفة أسرية

وأشارت الجمل إلى تشجيعها لمشاركة الوجوه الشابة في العمل، لافتة إلى وجود علاقة طيبة تربطها بهؤلاء الشباب «هناك 3 أولاد يقدمون شخصية أبنائي خلال أحداث العمل، واتعامل معهم خلال الكواليس على أنهم أبنائي بالفعل، حيث إنني أستطيع السيطرة عليهم كما أنهم يطيعون كلامي محبةً، ويتعاملون معي بصفتي والدتهم ومنهم أحمد أبو زيد الذي يجسد شخصية أحد أبنائي، لذلك تعتبر كواليس مسلسل صدفة أسرية للغاية».

أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء التصوير

وقالت الجمل عن أصعب المشاهد التي تقدمها خلال الأحداث «هناك مشهد أشعر فيه بالخوف على صدفة وأخبرها بعدم الخروج من المنزل لأن الخطر يحاوطها، صدقت هذا المشهد كثيراً وكان انفعالي وتوتري حقيقيا، لأنني أحب ريهام كثيرا وأعتبرها أختي».

ووتحدثت رحاب الجمل عن مخرج مسلسل صدفة «نستمتع بالضحك داخل كواليس العمل، وخاصة أن المخرج سامح عبدالعزيز يمتلك حسا فكاهيا وعلى دراية بالتفاصيل الشعبية التي تضحك الجمهور».