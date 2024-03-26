مسلسل صدفة الحلقة 16.. هروب ريهام حجاج من محاولة خطف ومفاجأة في النهاية

أحداث مثيرة شهدها مسلسل صدفة الحلقة 16، اليوم، بعدما ذهبت ريهام حجاج «صدفة» إلى منزلها بصحبة شقيقتها نور إيهاب «فرح» لتجد مجهولين يقتحمون منزلها ويقيدون أسرتها، لتهرب مسرعة منهما محاولة الفرار.

وتدخل منزل جارتهم نوجة، وبالفعل دخلت عندها وفي أثناء حديثها في الهاتف اكتشفت وجود صاصا - أحمد أبو زيد عندها في الشقة.

وبدأت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، وأظهرت اتفاق «جلال» رشدي الشامي، مع واحد من رجاله ليجبر «صدفة» علي توقيع د تنازل عن أملاكه التي كتبها لها بعد زواجه منها ، وهو ما جعله يذهب إليها لتنفيذ الأوامر، قبل أن تهرب منه.

وهربت صدفة خلال الأحداث، ولم تجد لها ملجأ سوى منزل نوجة زوجة جارتهم، إلا أنها اكتشفت وجود «صاصا» أحمد أبو زيد لديها في الشقة.