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دراما المتحدة

ملخص الحلقة 16 مسلسل صدفة.. ريهام حجاج تتقرب من بنات خالد الصاوي 

كتب:

آية أشرف
11:10 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
مسلسل صدفة الحلقة 16

مسلسل صدفة الحلقة 16

في الوقت التي تحاول فيه سلوى خطاب «هالة» قتل «صدفة» ريهام حجاج، نجحت الأخيرة في كسب قلوب شقيقتيها «نور إيهاب»، و«ميار الغيطي» بل التقرب منهما، وهو ما شهدته الحلقة 16 من مسلسل صدفة.

منار تطلب من والديها الابتعاد عن صدفة 

وخلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل صدفة، اتصلت منار «ميار الغيطي»، بشقيقتها «فرح» نور إيهاب لتبلغها أنها مع صدفة وأن هناك أشخاص يحاولون اللحاق بهم، معتقدة أن والدهما «خالد الصاوي» هو من أرسلهم لقتل صدفة، وطلبت منار من والدها ووالدتها أن يبتعدا عن صدفة.

وخلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل صدفة، استطاعت ريهام حجاج الفرار من رجال رشدي الشامي، وهي بصحبة شقيقتها «فرح» نور إيهاب، وعندما علمت «هالة» سلوى خطاب، أن ابنتها فرح رفقة صدفة في منزلها، ذهبت على الفور إليهما بصحبة أحد رجالها، وقامت بالاعتداء لفظيا على صدفة، وأكدت لها بضرورة أن تبتعد عن بناتها.

الحلقة 16 مسلسل صدفة.. ريهام حجاج تطالب خطيبها بإنقاذها 

وطلبت «صدفة» من خطيبها عصام السقا «طارق» أن ينقذها بعد الفرار لمنزل جارتها، ليعود لها على الفور دون أن يجد هؤلاء الرجال.

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بقلم آية أشرف