موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 16 على CBC وDMC اليوم.. أحداث مثيرة

تفاصيل وأحداث كثيرة تشهدها الحلقات المتتابعة لمسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، لذا ترصد «الوطن» في هذه السطور موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 16، لكي يستطع متابعو هذا العمل الدرامي مشاهدة حلقة اليوم.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 16 على القنوات

ويحين موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

بينما يحين العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 16 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، بينما الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويحين موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 16 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

وتُعرض الحلقة 16 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

أحداث مسلسل صدفة

ويدور مسلسل صدفة، حول مدرسة تاريخ تبحث عن إثبات نسبها، وتقع في العديد من المشكلات.

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.