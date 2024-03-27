دي ماريا يقود الأرجنتين للفوز على كوستاريكا بثلاثة أهداف

فاز منتخب الأرجنتين، على كوستاريكا، صباح اليوم، بنتيجة 3-1، في مباراة ودية دولية جمعت بين المنتخبين على ملعب لوس أنجلوس التذكاري بكاليفورنيا، في مباراة دولية ودية، وانطلقت المباراة في تمام الساعة الرابعة و45 دقيقة فجرا بتوقيت القاهرة.

وشهدت الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، إحراز مانفريد أوجالدي لاعب منتخب كوستاريكا، الهدف الأول لمنتخب بلاده من متابعة من داخل منطقة الجزاء لتسديدة لزميله ألفارو زامورا، من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لها الحارس والتر بينيتيز لترتد إلى قدم أوجالدي، لتمر الكرة في الزاوية اليسرى السفلية لشباك الأرجنتين.

Con este gol, #Argentina está perdiendo ante #CostaRica por 1-0 en Los Ángeles pic.twitter.com/ZYTekcNhfa — LA CENTRAL DEPORTIVA (@lacentrald_sf) March 27, 2024

وفي الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني، كاد إنزو فرنانديز، لاعب منتخب الأرجنتين أن يحرز هدف التعادل من تسديدة داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس كوستاريكا ببراعة ليحولها إلى ركلة ركنية.

هدف دي ماريا

ومن ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، سدد أنجل دي ماريا، لاعب منتخب الأرجنتين بقدمه اليسري، لتسكن الزاوية اليسرى العليا لحارس مرمى كوستاريكا، محرزا هدف التعادل للأرجنتين في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني.

Lo de Ángel Di María fue un poema pic.twitter.com/Io7lVS8qll — TD Más (@tdmas_cr) March 27, 2024

وبعد 4 دقائق، ومن رأسية من داخل منطقة الجزاء، سجل ألكسيس ماك أليستر لاعب منتخب الأرجنتين، الهدف الثاني في مرمى كوستاريكا.

وفي الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني، سجل أوتارو مارتينيز، لاعب منتخب الأرجنتين، الهدف الثالث لبلاده من تسديدة من داخل منطقة الجزاء على أثر أسيست من دي بول، ليحرز أول أهدافه الدولية منذ سبتمبر 2022.

وشهدت الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني، خروج دي ماريا من أرضية ملعب اللقاء، ونزول فالنتين كاربوني بديلا عنه.

ودخل منتخب التانجو الأرجنتيني، لقاء كوستاريكا، بفوز على السلفادور بثلاثية نظيفة أحرزها في لقاء جمع بين المنتخبين على ملعب «لينكون فاينانشيال فيلد» جنوب فيلادلفيا الأمريكية، وأحرز أهداف منتخب الأرجنتين كل من روميرو، وإنزو فرنانديز، وجيوفاني لو سيلسو في الدقائق 16، 42، 52 على التوالي.

وفي المقابل، دخل منتخب كوستاريكا، مباراة الأرجنتين الودية الدولية، بمعنويات عالية إثر إطاحته بهندوراس في المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الأراضي الأمريكية في الصيف المقبل بثلاثة أهداف مقابل هدف.