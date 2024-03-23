منتخب الجزائر يفوز على بوليفيا وديا بثلاثية مقابل هدفين

فاز منتخب الجزائر لكرة القدم، اليوم، على بوليفيا، بنتيجة 3-2، على ملعب «نيلسون مانديلا»، ضمن مباريات الدورة الودية الدولية التي تحتضنها الجزائر في إطار ما يعرف بـ«سلسلة فيفا».

وشهدت الدقيقة 19 من الشوط الأول، إجراء منتخب الجزائر، تبديلا اضطراريا بنزول محمد أمين توجاي، بدلا من رامي بن سبعيني، بسبب الإصابة.

أمين غويري يسجل الهدف الأول

وافتتح أمين غويري، لاعب المنتخب الجزائري، التسجيل في مرمى منتخب بوليفيا، بالدقيقة 43 من الشوط الأول، بعد تسديدة بقدمه اليمني، على إثر أسيست من ياسين براهيمي، لتسكن أعلى منتصف مرمى جويلرمو فيسكارا، حارس بوليفيا.

وبعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق صافرة الشوط الثاني، سجل كارميلو ألجارانياز، لاعب بوليفيا، هدف التعادل من تسديدة بقدمه اليسرى، من منتصف منطقة الجزاء، بعد أسيست من أدريان جوسينو، لتسكن الكرة مرمى أنتوني ماندريا، حارس الجزائر.

وشهدت الدقيقة 70 من أحداث الشوط الثاني، تسجيل منتخب بوليفيا الهدف الثاني، عن طريق اللاعب خوسيه ساجريدو، من رأسية من منتصف منطقة الجزاء، سكنت منتصف مرمى الجزائر.

عيسى ماندي يسجل هدف الفوز لمنتخب الجزائر

وبعد مرور 9 دقائق من هدف بوليفيا الثاني، تعادل ياسين بنزية، لاعب منتخب الجزائر، من تسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء، على إثر أسيست من زميله مصف بكار، لتسكن مرمى فيسكارا.

وفي الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل عيسى ماندي، لاعب منتخب الجزائر، هدف الفوز لبلاده، من تسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء لتسكن شباك بوليفيا.