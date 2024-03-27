زلة لسان جديدة لبايدن.. وصف بوتين بـ«بالجزار»

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن عبارة غير لائقة إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك خلال حديثه أمام مجموعة من الناخبين في ولاية كارولينا الشمالية.

ولا تعد تلك العبارة هي الأولى من نوعها، بل هناك سقطات لسان وقع فيها بايدن.

بايدن يصف بوتين بـ«الجزار»

ووصف بادين نظيره الروسي بأنه «جزار»، خلال حديثه عن زيادة الضرائب على الأغنياء، من أجل تخصيص المساعدات لأوكرانيا، قائلا: «تخيلوا ما كان يمكن لنا فعله بأموال الضرائب.. هناك الكثير من الأشياء أهمها حماية أوكرانيا من الجزار بوتين».

بايدن يصف بوتين بالمجنون

وفي 21 فبراير، وصف بايدن نظيره بوتين بالمجنون خلال كلمته في حملة لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو، قائلًا: «لدينا S.O.B مجنون، وعلينا دائمًا أن نقلق من نشوب صراع نووي».

وأفادت صحيفة «ذا جاريان» آنذاك، أن كلمة بايدت جاءت خلال حديثه عن تغير حين قال إن هناك مجانين مثل بوتين وآخرين، يجعولنا نقلق من الصراع النووي، ومع ذلك فان التهديد الوجودي للبشرية هو ظاهرة تغير المناخ ما يتعبها».

روسيا ترد على بايدن: كهول عديم الفائدة

وردا على تصريحات بايدن فبراير الماضي، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن ما قاله بايدن لا يسيء إلى بوتين، لكنه يحط من قدر أمريكا، وربما أراد بايدن أن يظهر كراعي بقر في هوليود.

فيما قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، إن التهديد الوجودي للعالم يأتي من كهول عديم الفائدة مثل بايدن، متابعا: «بايدن مصاب بالخرف».