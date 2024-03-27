«الإفتاء» توضح حكم من نظر إلى الحرام في رمضان (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل حكم من نظر إلى الحرام في رمضان، وهو ما أوضحه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إنّ الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، ولذلك فإن الله جعل ثوابه عليه هو، وكل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبمعائة ضعف، إلا الصوم فإنه لله.

ما حكم من نظر إلى الحرام في رمضان

وأضاف «وسام» في حديثه عن حكم من نظر إلى الحرام في رمضان، عبر برنامج فتاوى الناس الذي يعرض على شاشة قناة «الناس»، أنّ المسلم الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، ويجب أن يكون الصوم مدرسة للتربية، والبعد عن الحرام ولو حتى بالنظرة.

واستكمل أمين الفتوى، أنّه لا يجب الاسترسال خلف أهواء النفس وشهواتها، والاجتهاد في تزكية النفوس، مؤكدا أنّ أثر القرآن والقيام والعبادة في رمضان أشد من أي وقت آخر في صلاح النفس وتربيتها، وبناء الإنسان والشخصية، وليس على مستوى رمضان فقط، ولكن أيضا على السنة كلها، لذلك هذه الأفعال محرمة في رمضان وغيره.