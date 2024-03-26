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دراما المتحدة

أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح من يجوز لهم الإفطار في رمضان

كتب:

منى صلاح
05:35 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
الشيخ محمد كمال

الشيخ محمد كمال

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما هي المشقة التي يجوز فيها للشخص الإفطار في رمضان.

«كمال»: الصوم فريضة والمشقة نوعين

وأضاف «كمال» خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الصيام فريضة، والمشقة قالوا إنها نوعين، مشقة موجودة معنا في كل العبادات، لكنها معتادة».

مشقة شديدة في الصوم

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «وهناك مشقة شديدة لا يستطيع المرء تحملها، ودائما المشقة تجلب التيسير، بالتالي لو مريض مرض مزمن، ولو أحد عنده إصابة ولو صام قد تؤدى إلى الوفاة، لازم يفطر».

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