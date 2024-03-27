«الإفتاء» تجيب على سؤال: ما حكم عدم الصلاة في رمضان؟

ما حكم عدم الصلاة في رمضان؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية بأن الله تعالى فرض على المسلم الصلاة، لكي ينال رضاه ورحمته، ولكن لا يعني ذلك أن ترك بعض الفرائض يبطل ثواب الأخرى.

الإفتاء توضح حكم عدم الصلاة في رمضان

وتابعت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنه مَنْ صام ولم يُصَلِّ سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه؛ كما أنَّ عليه وزر ترك الصلاة، يلقى جزاءه عند الله، ومَّا لا شك فيه أنَّ ثواب الصائم المُؤَدِّي لجميع الفرائض، والمُلْتَزِم لحدود الله أفضلُ من ثواب غيره وهو أمر بدهي.

فالأول: يُسْقِطُ الفروض، ويرجى له الثواب الأوفى؛ لحسن صلته بالله.

والثاني: لا ينال من صيامه إلا إسقاط الفرض، وليس له ثواب آخر إلا مَن رحم الله وشمله بعطفه وجوده وإحسانه؛ فيكون تَفَضُّلًا منه، ومِنَّة لا أجرًا ولا جزاء.

لا يشترط لصحة الصوم إقامة الصلاة

وأَضافت أنه لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، فمن صـام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة.