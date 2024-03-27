«طفولة بائسة».. أسرار مثيرة عن الفنان فتوح أحمد يكشفها برنامج «نجوم زمان»

في حوار خاص مع برنامج «نجوم زمان» على تلفزيون «الوطن»، كشف الفنان فتوح أحمد عن نشأته في مصر القديمة بالقاهرة، وتفاصيل مثيرة عن حياته، وأفضل هواياته.

يقول فتوح أحمد: «أنا من الصعيد، من صوامعه شرق بمركز أخميم محافظة سوهاج، ولكني ولدت في مصر القديمة بالقاهرة عند مسجد عمرو بن العاص وهي منطقة شعبية، وهناك حيث نشأت وتربيت وكانت طفولتي».

ويضيف: «الحياة كانت صعبة جدا، لكنها أيضا كانت ممتعة للغاية لأنه مكان نشأتي اتولدت هنا مع الناس دي ودول أصحابي والناس اللي عشت معاهم».

«عشت طفولة بائسة».. هكذا وصف فتوح أحمد طفولته، قائلا: «ولدت في منطقة شعبية ظروفها صعبة للغاية مكنش فيه مياه الأول وكنا بنروح نملاها من مناطق تانية، ولا كان فيه كهربا والإضاءة بلمبات الجاز».

«بحب أوي أنزل الترب وبستغل لما يكون حد ميت وهيتدفن أنزل معاه وأوصله لمثواه الأخير، وده من زمان.. بحب أشوف كل إجراءات الدفن، واقرأ المكتوب على شواهد القبور لأنها بتشحني بطاقة غير عادية، وتضعني أمام حقيقة الدنيا وأننا نجري ورا سراب، والحكاية مش مستاهلة تزعلي من صاحبتك أو حد من أهلك ولا تعادي أو تغل»، وفقا لما قاله فتوح أحمد، «النهاية هنا .. في هذا القبر فاعمل له».