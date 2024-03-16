فتوح أحمد عن مسلسل المعلم: مشاهد التصوير في سوق السمك هي الأصعب

عبر الفنان فتوح أحمد عن سعادته للمشاركة في الموسم الرمضاني 2024 بأكثر من عمل درامي، أبرزها مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان الذي يُعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 9:45 مساءً ومنصة واتش إت الإلكترونية، حيث يجسد شخصية واحدًا من معلمين سوق السمك.

مشاهد سوق السمك من الصعوبات التي واجهتها

وتحدث الفنان فتوح أحمد في تصريحات لـ«الوطن»، عن الصعوبات التي واجهها أثناء تصوير مسلسل المعلم: «من أكثر الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير مسلسل المعلم، هي مشاهد سوق السمك حيث هناك بعض المشاهد يجتمع بها جميع الممثلين وبعضهم لم يكن له حوار في ذلك المشهد بل يتواجد أمام محله فقط مما يسبب الكثير من الإجهاد والصعوبة».

وأشار فتوح أحمد، إلى أنه حتى الوقت الحالي لم ينته من تصوير جميع مشاهده بالمسلسل الذي تدور أحداثه في إطار 30 حلقة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم.

أبطال مسلسل المعلم

ومن أبطال مسلسل المعلم الفنان مصطفى شعبان وسهر الصايغ وهاجر أحمد وطارق النهري وحجاج عبدالعظيم وأسامة الهادي ومنذر رياحنة وميران عبدالوارث والطفل جان رامز، من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.