مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 للفنانة غادة عبد الرازق.. هل تصل عايدة إلى سامح؟

وسط حالة من الإثارة والتشويق، تتصاعد الأحداث وتتوالى في مسلسل صيد العقارب الحلقة 17، بعد ما تضمنت حلقة أمس العديد من الأحداث المهمة، من بينها مقابلة عايدة وحسان تاجر المخدرات، واتفقت معه بجلب «سامح» الدور الذي يؤديه أحمد ماجد لمعرفة أسرار الصفقة التي اشترك فيها مع «علي» أخيها الدور الذي يؤديه الفنان محمود عبد المغني قبل قتله، ويخطط إسماعيل الغول لهروب ابنه عن طريق الهجرة غير الشرعية، وهو ما دفع المشاهدين لانتظار مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 للفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب

وشهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 للفنانة غادة عبد الرازق، إعطاء زوج ابنة إسماعيل الغول أوراق من الممكن أن تدخل إسماعيل الغول السجن، واكتشفت عايدة خيانة زوج أختها فاطمة إذ أعطى لإسماعيل الغول أوراق تسببت في قتل علي، وانتهت أحداث الحلقة على رغبة «عايدة» في التصنت على كل ما يحدث داخل عائلة إسماعيل الغول، لتطلب من أحد العاملين بشركتها أجهزة للتجسس، لينتظر الجمهور في تشوق ما سيحدث لسامح وعائلة الغول.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 17

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، ومن المقرر عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شبكة قنوات cbc، ويعاد للمرة الأولى الساعة 2:45 صباحًا، وتأتي الإعادة للمرة الثانية الساعة 1:45 مساءً، وبعد عرض الحلقة بساعتين، يُعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 على شاشة cbc دراما الساعة 9:30 مساءً، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

تردد قنوات cbc

تردد قناة cbc 2024 وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 للفنانة غادة عبد الرازق:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة cbc 2024

وإليك خطوات ضبط تردد قناة cbc 2024 على القمر الصناعي نايل سات:

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