ينتظر متابعو مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة القادمة مع تصاعد الأحداث وزيادة إثارتها، إذ يستمر الصراع ويزداد قوة وشراسة بين «عايدة» وهي الفنانة غادة عبدالرازق، وبين عائلة الغول - الفنان رياض الخولي - ويبحثون عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 17.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 17

وعن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 17، فتعرض الساعة 07:30 مساءً، كما يمكن متابعتها أيضًا في مواعيد الإعادة التالية:

- الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباح اليوم التالي.

- الإعادة الثانية: الساعة 1:45 مساء اليوم التالي.

وتواصل «عايدة»، وهي الفنانة غادة عبدالرازق، البحث عن شقيق زوجها، الذي تورط في قتل شقيقها واسمه «علي»، كما فر هاربًا، لتقف عائلة زوجها من أجل الوصول إلى القاتل والثأر لأخيها، وهي عائلة «الغول»، وتتسع دائرة الصراع وتتصاعد الأحداث.

أحادث مسلسل صيد العقارب الحلقة 16

وفي أحداث الحلقة 16 من مسلسل صيد العقارب، قالت «عايدة» شخصية مهمة، هو طرف كبير من العصابة التي تبحث عن سامح الغول الذي اشترى بضاعة مخدرات كبيرة ولم يعطهم أموالها؛ في نهاية الحلقة السابقة ورط «الغول» غادة عبدالرازق مع أصحاب المخدرات بأنّها تعرف أين توجد، لكنها استطاعت بسهولة أن تقلب موازين الأمور عليهم وتطلب منهم الوصول لسامح هي الأخرى.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ومسلسل صيد العقارب للفنانة، بطولة غادة عبدالرازق ومحمد علاء، ورياض الخولي، وسيمون، وأحمد ماهر،و وأحمد سعيد عبدالغني وميار الغيطي وأحمد ماجد.