مسلسل صيد العقارب الحلقة 16.. صراع جديد لغادة عبد الرازق ماذا ستفعل؟

أحداث كثيرة ومتنوعة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق الذي يُعرض عبر قناة CBC، دارت حول استكمال رحلة الصراع ورغبة «عايدة» في الانتقام لقتل شقيقها، وما زالت في تخطيطها الماكر لإشعال النيران ووقوع عائلة «إسماعيل الغول»، وتحاول الوصول بكل الطرق لـ«سامح الغول».

مسلسل صيد العقارب

وتبين خلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 لغادة عبد الرازق أنها تفكر في إثبات جريمة الاتجار في المخدارت على سامح الغول، وهو ما جعلها تخبر أبيها بأنه يوجد فخ جديد لوقوعه، وما زالت تتوالى الصراعات إذ تلقى إسماعيل الغول اتصالًا هاتفيًا يقول له إن مخزن السويس تم حرقه، ويفتح النيران على عائلة الحاج حسن ضرغام من خلال توريطهم في حرب مع إحسان تاجر المخدرات.

وما تزال تفكر «عايدة» في التصنت على كل ما يحدث في عائلة إسماعيل الغول، لتطلب من أحد العاملين بشركتها أجهزة للتجسس عليهم: «صعب أوي محتاج معدات مش موجودة غير عند الأجهزة الأمنية، لكن الحل زرع أجهزة تصنت في أجهزتهم المنزلية والتليفونات أو زرع ميكروفونات، لكن في مشكلة هنحتاج حد يدخل جوه المكان»، لتخبره أنه يوجد من يزرعهم وأن يجلب لها الأجهزة، لتبدأ رحلة انتقام عايدة الحقيقية التي لا تعلم نهايتها.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 16

عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 بطولة غادة عبدالرازق الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شبكة قنوات cbc، ويُعاد للمرة الأولى في الساعة 2:45 صباحًا، وتأتي الإعادة للمرة الثانية في الساعة 1:45 مساءً، وبعد عرض الحلقة بساعتين، يُعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 على شاشة cbc دراما الساعة 9:30 مساءً.

ويشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق ورياض الخولي وأحمد ماهر وسيمون، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

تردد قنوات cbc

تردد قناة cbc وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 للفنانة غادة عبد الرازق:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة cbc

وإليك خطوات ضبط تردد قناة cbc على القمر الصناعي نايل سات، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 16:

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